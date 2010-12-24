Фестиваль ледовой скульптуры стартует в Екатеринбурге
24 декабря 2010, 16:18ОбществоАнка
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Девятый Международный фестиваль ледовой скульптуры «Европа-Азия» стартует сегодня в Екатеринбурге.
Тема фестиваля - «Звездный дождь». В этом году в нем принимают участие 16 команд из уральской столицы, Хабаровска, Ангарска, Новосибирска, Челябинска, Тобольска, Нижнего Тагила, Тюмени, Перми и Финляндии. Определение победителей и призеров состоится 28 декабря на площади 1905 года. Свободный вход на территорию, где проходит фестиваль, будет организован с 29-го числа по 7 февраля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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