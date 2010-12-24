«Комстар» открыл детский центр технического твочества в Нижнем Тагиле

В Центре технического творчества, который помог открыть и оснастить «КОМСТАР», мальчишки 7-16 лет будут заниматься конструированием, моделированием, лепкой и рисованием. Во время открытия Центра ребята продемонстрировали гостям свои замечательные работы иподелились творческими планами. Есть большая надежда, что в стенах этого Центра вырастут талантливые инженеры,авиаконструкторы и архитекторы.

Любовь к технике – далеко не единственное увлечение этих удивительных ребят. Гостям из «КОМСТАР» посчастливилось побывать еще и на настоящем концерте. Кроме звезд инженерной мысли, в «Радуге» живут маленькие артисты. Они ставят спектакли, поют, танцуют ииграют в собственной музыкальной группе.

Накануне поездки «КОМСТАР» разослал приглашениесотрудникам и абонентам принять участие в акции по сбору книг, игрушек, одежды и других подарков для ребят. В результате офисы компании в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле наполнились большими мешками замечательных подарков, которые 17 декабря были вручены ребятам.

«Значительная часть событий, из которых состоит жизнь, со временем тускнеет и забывается, но такие моменты останутся в памяти навсегда. «Добрый новый год» оказался теплым, радостным и очень личным для каждого из нас. Я искренне рад, что нам удалось его реализовать и благодарю всех волонтеров, поддержавших этот проект», – прокомментировал событие заместитель директора – коммерческий директор Уральского филиала ЗАО «КОМСТАР-Регионы» Дмитрий Ипатьев.