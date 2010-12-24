«Комстар» спешит делать добро

В Центре технического творчества, который помог открыть и оснастить «КОМСТАР», мальчишки 7-14 лет будут заниматься конструированием, моделированием, лепкой и рисованием. Во время открытия Центраребята продемонстрировали гостям свои замечательные работы иподелились творческими планами. Есть большая надежда, что в стенах этого Центра вырастут талантливые инженеры,авиаконструкторы и архитекторы.

Любовь к технике – далеко не единственное увлечение этих удивительных ребят. Гостям из «КОМСТАР» посчастливилось побывать еще и на настоящем концерте. Кроме звезд инженерной мысли, в «Радуге» живут настоящие артисты! Они ставят спектакли, поют, танцуют, читают стихи ииграют в собственной музыкальной группе.

Конечно, как любые сорванцы 7-14 лет, воспитанники детского дома №5 гоняют в футбол, обожают компьютерные игры и любят ходить на головах.В их жизни есть место всему – и это здорово!

Радостным акцентом поездки в гости стало вручение подарков от сотрудников «КОМСТАР» и веселое катание с горки. Все было по-настоящему: катались гурьбой, наперегонки, вниз головой, парами и вверх ногами. В мастерстве катания с горки «радужным» мальчишкам не было равных, и они с удовольствием показали класс сотрудникам «КОМСТАР». Этот удивительный день всем доставил радость и зарядил позитивом.

«В процессе подготовки проекта мы, взрослые и серьезные люди, по-детски радовались каждой книге, игрушке и альбому для рисования, которые приносили нам сотрудники и абоненты. Наши офисы в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле были полны сокровищ, которые не терпелось вручить ребятам. Эта поездка зарядила нас положительными эмоциями и позволила вернуться в детство.