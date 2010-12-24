На Владимира Путина подали в суд за клевету
24 декабря 2010, 09:01ОбществоОльга
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Сопредседатели пока не зарегистрированной Партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции» Борис Немцов, Владимир Милов и Владимир Рыжков подали в суд на премьер-министра Владимира Путина, который обвинил их в хищении денег. Об этом сообщает «Интерфакс».
Оскорбленные политики потребовали компенсацию морального вреда в размереодного миллиона рублей. Во время «прямой линии» 16 декабря премьер, отвечая на вопрос о том, «чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее», заявил: «Денег и власти, чего они еще хотят?! В свое время они поураганили, в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими [...] немало миллиардов».
Бизнесмен Борис Березовский в ответ напомнил, что в 1999 году дал на избирательную кампанию Путина 25 миллионов долларов. По его словам, есликампания была организована на «грязные деньги», то Путин не являлся легитимным президентом. Об этом бизнесмен рассказал в интервью изданию The New Times, сообщает «Лента.Ru».
© TagilCity.ru по материалам «Лента.Ru»
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