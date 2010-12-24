На Владимира Путина подали в суд за клевету

Оскорбленные политики потребовали компенсацию морального вреда в размереодного миллиона рублей. Во время «прямой линии» 16 декабря премьер, отвечая на вопрос о том, «чего на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее», заявил: «Денег и власти, чего они еще хотят?! В свое время они поураганили, в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими [...] немало миллиардов».