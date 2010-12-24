Немцы в Нижнем Тагиле отпраздновали Рождество
Тагильские немцы отпраздновали Рождество.
Католики и протестанты отмечают этот праздник в ночь на 25-е декабря. Но ученики нижнетагильского русско-немецкого дома уже отпраздновали один из главных зимних праздников. В этом центре занимаются люди, интересующиеся немецким языком, немецкой культурой и те, кто имеет немецкие корни. Занятия посещают тагильчане в возврате от 16-ти до 57-ми лет. На праздновании ученики узнали больше о традициях и обычаях немецких праздников, прониклись атмосферой Рождества.
Кроме того, участники вечера научились делать праздничные свечи, которые являются одними из символов главного католического торжества. Свечи к празднику обычно украшают всей семьёй. И это одна из основных немецких рождественских традиций. Отметим, что празднование католического Рождества в Нижнем Тагиле стало традицией: в Русско-немецком доме оно отмечается с 1999 года.
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