Немцы в Нижнем Тагиле отпраздновали Рождество

Католики и протестанты отмечают этот праздник в ночь на 25-е декабря. Но ученики нижнетагильского русско-немецкого дома уже отпраздновали один из главных зимних праздников. В этом центре занимаются люди, интересующиеся немецким языком, немецкой культурой и те, кто имеет немецкие корни. Занятия посещают тагильчане в возврате от 16-ти до 57-ми лет. На праздновании ученики узнали больше о традициях и обычаях немецких праздников, прониклись атмосферой Рождества.