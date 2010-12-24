Предприятия Нижнего Тагила сами должны убрать снег со своих территорий

На совещание в мэрию были приглашены руководители торговых предприятий, расположенных на центральных улицах Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов. Снежный декабрь заставил вводить в городе режим ЧС, борьбу со снегом пришлось вести круглосуточно. Дороги и тротуары удалось привести в порядок, однако груды снега, которые сгребали с проезжей части и территорий организаций и предприятий, до сих пор затрудняют движение транспорта и пешеходов.