Предприятия Нижнего Тагила сами должны убрать снег со своих территорий
Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева призвала представителей малого и среднего бизнеса вывезти снег со своих территорий.
На совещание в мэрию были приглашены руководители торговых предприятий, расположенных на центральных улицах Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов. Снежный декабрь заставил вводить в городе режим ЧС, борьбу со снегом пришлось вести круглосуточно. Дороги и тротуары удалось привести в порядок, однако груды снега, которые сгребали с проезжей части и территорий организаций и предприятий, до сих пор затрудняют движение транспорта и пешеходов.
Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, Глава города Валентина Исаева и ее заместитель по городскому хозяйству и строительству Владимир Белов обратились к предпринимателям с просьбой решить вопрос по вывозке снега с прилегающих территорий.
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