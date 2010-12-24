Россияне готовы потратить на Новый год больше, чем в предыдущие годы

Согласно полученным данным, три четверти россиян встретят Новый год усебя дома, 14 процентов отметят праздник в гостях. И только по двапроцента опрошенных собираются повеселиться в ресторане и на даче. А ещедва процента сказали, что вообще не будут праздновать Новый год.