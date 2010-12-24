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Россияне готовы потратить на Новый год больше, чем в предыдущие годы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россияне готовы потратить на Новый год больше, чем в предыдущие годы

24 декабря 2010, 11:49Общество
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