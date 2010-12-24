Россияне готовы потратить на Новый год больше, чем в предыдущие годы
24 декабря 2010, 11:49Общество
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Россияне готовы потратить на празднование Нового года в два раза больше, чем в 2005 году. Такие данные ВЦИОМ приводит «Российская газета».
На новогодний стол и подарки близким людям россияне готовы потратить по2 тысячи рублей. Расходы на детские елки, туристические поездки, посещениетеатров, ресторанов в среднем составят 1,8 тысячи рублей.
Согласно полученным данным, три четверти россиян встретят Новый год усебя дома, 14 процентов отметят праздник в гостях. И только по двапроцента опрошенных собираются повеселиться в ресторане и на даче. А ещедва процента сказали, что вообще не будут праздновать Новый год.
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