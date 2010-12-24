Россию в будущем ждет 4 разных Интернета

По его словам, в будущем у россиян будет «четыре совершенно разных Интернета». «Интернет в гостиной, на планшете, на рабочем столе и на телефоне. Это совершенно разные аудитории, находящиеся в разных состояниях души»,— предполагает продюсер. По словам Акопова, в гостиной с экрана телевизора Интернетом будут пользоваться люди, которые отдыхают и могут провести там больше времени. Поэтому Интернет в гостиной будет самым большим и богатым.