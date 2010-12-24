Скорая педагогическая помощь. Вы учитесь? Mы Вам поможем!
Всем учащимся средней школы, студентам, учителям и преподавателям, стремящимся к повышению квалификации поможет скорая педагогическая помощь.
Е – ОБУЧ.РФ– это сайт дистанционного репетиторства, помощь в подготовкек ЕГЭ,профориентация учащихся 7-11 классов, дистанционное обучение пользованиюпрофессиональными программами (Гарант, Консультант +, Автокад, основы1С, другие). Уникальная площадка для встречи репетиторов и учеников
1. Зарегистрируйся на сайте Е-ОБУЧ.РФ , это ЛЕГКО!
2. Выбери курс , который ТЕБЕ интересен!
3. Оплати через Сбербанк, зайди на сайт квитанция там, или терминалы Telepay,если электронные деньги, то еще проще и быстрее.
4.И уже через два дня на твой электронный адрес придет сертификат с кодовым словом.
5.Осталось ввести кодовое слово и ура! ты снами.
Приятного обучения!Е-ОБУЧ.РФ - это лучшие педагоги , качественные знания, разнообразие курсов, гибкая система скидок.
Как получить скидку:
1. Приведи друга и получи индивидуальную скидку 5% на 1 курс
2. Собери команду:
Скидка распространяется, на каждого человека из команды, на данный курс.Одна команда одна скидка, новая команда новая скидка.Скидка на курс дается один раз.
Зайди на Е-ОБУЧ.РФи убедись сам.