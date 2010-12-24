Условный срок получил виновный в гибели девочки, упавшей в траншею
24 декабря 2010, 13:34Общество
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Вынесен приговор сотруднику нижнетагильской компании «Юпитер-НТ», которого подозревали в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Суд приговорил 28-летнего Василия И. к двум годам лишения свободыусловно с испытательным сроком два года. Кроме того, осужденный выплатилматери погибшей девочки компенсацию морального ущерба в размере 75тысяч рублей, сообщает e1.ru.
Напомним, 26 мая, у дома 19 по улице Восточная 10-летняя девочка упала втраншею глубиной в 3,5 метра. В результате школьницу засыпало землёй, иона скончалась.
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