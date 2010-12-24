В Нижнем Тагиле психиатрическая больница - в числе победителей всероссийского конкурса

Для коллектива врачей больницы участие в нём стало традицией, говорят в пресс-службе городского управления здравоохранения. В прошлом году тагильской психиатрической больнице было присуждено третье место в номинации «Психореабилитация». На это раз медики психиатрической больницы Нижнего Тагила удостоены диплома II степени в номинации «Психопросвещение» за комплексный подход в просветительской деятельности. Особенно отметили члены жюри это активное участие больницы городском проекте «Психологический десант». Кроме того, в Нижнем Тагиле психотерапевтической службой организуются и проводятся семинары в муниципальных больницах, в настоящее время задействовано 10 учреждений. Москве еще только предстоит работать в этих направлениях., отмечает пресс-служба управления здравоохранения.