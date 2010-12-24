В Нижнем Тагиле среди предприятий объявлен конкурс на лучшую подготовку к Новому году

Сегодня в 56-ти магазинах организованы елочные базары. С 25 декабря начнется продажа живых елок на рынках и в торговых комплексах. Но чтобы создать для тагильчан праздничное настроение, украсить нужно не только торговые залы, но и улицы: ярко оформить витрины магазинов и фасады зданий, нарядить световыми гирляндами деревья, установить снежные фигуры.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Главой города подписано постановление о проведении конкурса на лучшее предприятие потребительского рынка по организации обслуживания населения к Новому году. На сегодняшний день заявки на участие в нем поступили от 21-го предприятия потребительского рынка. Для того чтобы привлечь к конкурсу как можно больше предприятий, Валентина Исаева готова учредить грант за лучшее новогоднее оформление.