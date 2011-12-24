Роспотребнадзор предъявил претензии вагонским «Магнитам»
24 декабря 2011, 12:00ОбществоВалерия Лошкарева
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Речь идет о двух магазинах ЗАО «Тандер»: на Зари, 21 и Ленинградском проспекте, 108.
Санитарные врачи провели там эпидемологическое расследование. Оно выявило многочисленные нарушения санитарного законодательства. К примеру, загрузочное помещение для продуктов совмещено с помещением для хранения мусора, скоропортящейся продукции больше, чем могут вместить холодильники.
Кроме того, нарушается температурный режим хранения рыбы, на прилавках найдена просроченная молочная и мясная продукция, помещения магазинов не содержатся в чистоте. На должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении. Выявленные нарушения магазины обязаны устранить.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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