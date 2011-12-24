Роспотребнадзор предъявил претензии вагонским «Магнитам»

Санитарные врачи провели там эпидемологическое расследование. Оно выявило многочисленные нарушения санитарного законодательства. К примеру, загрузочное помещение для продуктов совмещено с помещением для хранения мусора, скоропортящейся продукции больше, чем могут вместить холодильники.