Acura раскрывает спецификации премиального кроссовера MDX для российского рынка

Новая трактовка передней части автомобиля, представляющая из себя единую композицию решетки радиатора и вытянутых многосекционных светодиодных фар головного света и дневных ходовых огней Jewel Eye™, создает стремительный и агрессивный образ внедорожника класса «люкс». А выделяющиеся рельефные колесные арки и стреловидная оконная линия, сужаясь к задней части кузова, выгодно подчеркивают спортивный вид Acura MDX.

Третье поколение MDX оснащается новым 3,5-литровым двигателем (290 л.с.; 355 Нм) в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Инженеры Acura усовершенствовали динамические характеристики и уровень топливной экономичности кроссовера: до 100 км/ч он разгоняется за 7,6 секунды и потребляет в смешанном цикле 10 л/100 км. MDX оснащается комплексной динамической системой (IDS) с тремя режимами движения: Sport, Normal и Comfort. IDS корректирует рулевое усилие, приемистость и работу системы интеллектуального полного привода SH-AWD.

Кроссовер MDX специально для российского рынка приподнялся - клиренс автомобиля составляет 200 мм.

В России Acura MDX будет предлагаться в двух комплектациях – Techno и Advance.

В модификации Techno кроссовер оснащается LED-фарами головного света с автоматическим корректором, светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами, системой безключевого доступа, электронным стояночным тормозом, передними и задними датчиками парковки, зеркалами заднего вида с электроприводом, обогревом и функцией памяти, электроприводом люка и двери багажника и 19-дюймовыми литыми алюминиевыми колесными дисками.

Также в данной комплектации MDX оборудован мультифункциональным рулевым колесом с функциями управления аудио, телефоном, круиз-контролем, 3-зонным автоматическим климат-контролем, электрорегулировкой кресла водителя в 10-ти направлениях, подогревом передних и задних кресел, 2-позиционной поясничной поддержкой кресла водителя с электроприводом, электрорегулировкой руля по высоте и вылету с функцией памяти, отделкой сидений натуральной кожей и системой принудительного переключения передач подрулевыми лепестками.

В комплектации Advance по сравнению с модификацией Techno премиальный кроссовер MDX дополнительно получает камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль ACC, отделку кресел перфорированной натуральной кожей MILANO, вентиляцию передних сидений с функцией автоматического контроля охлаждения, 2-позиционную поясничную поддержку кресла переднего пассажира с электроприводом, декоративные вставки из натурального дерева (Оливковый ясень), солнцезащитные боковые шторки сзади и заднюю развлекательную консоль с входами HDMI, VIDEO и AUX. Также в данной комплектации помимо перечисленных в версии Techno систем активной безопасности SUV оснащается системой предотвращения столкновения CMBS и индикатором слепых зон BSI.