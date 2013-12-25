Audi регистрируют новые товарные знаки

А вот Q9 станет настоящим сюрпризом, ведь пока все ждали появление флагманского седана A9, Audi, оказывается, работали над полноразмерным внедорожником. С моделью f-tron Audi, вероятнее всего, реализуют идею о создании автомобиля на водородном топливе – буква «F» может означать разве что «fuel cell» - общепринятое название водородных топливных элементов. Впрочем, и это можно было предугадать: ранее Audi подтвердили информацию о скором появлении водородного концепта на базе Audi A7 Sportback.