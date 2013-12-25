Audi регистрируют новые товарные знаки
25 декабря 2013, 03:07ОбществоРОман БОТов
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Немецкая компания зарегистрировала названия Q9, SQ2, SQ4 и е-tron. Это позволяет сделать логичные выводы о будущем расширении модельного ряда Audi. В лице SQ2 и SQ4 воплотятся заряженные версии готовящихся кроссоверов Q2 и Q4.
А вот Q9 станет настоящим сюрпризом, ведь пока все ждали появление флагманского седана A9, Audi, оказывается, работали над полноразмерным внедорожником. С моделью f-tron Audi, вероятнее всего, реализуют идею о создании автомобиля на водородном топливе – буква «F» может означать разве что «fuel cell» - общепринятое название водородных топливных элементов. Впрочем, и это можно было предугадать: ранее Audi подтвердили информацию о скором появлении водородного концепта на базе Audi A7 Sportback.
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