Есть ли национальность у детей? Азербайджанцы в Нижнем Тагиле знают ответ (ФОТО)

TagilCity.ru познакомился с семьей азербайджанцев, у них пятеро детей, и вы бы только видели, сколько любви и заботы они дают друг другу. С обрусевшей фамилией Искандеровы семья живет в Нижнем Тагиле уже семь лет. Все дети, кроме самой младшей дочки, которой не более трех месяцев, ходят в детский сад, а старший сын посещает кадетскую школу. Накануне мы встретились с ними, чтобы прогуляться, сыграть в снежки и узнать, чем живут эти люди.

И можете не сомневаться, это самая обычная семья, которая на прогулку набирает по две пары варежек (в снегу одни быстро намокают, нужно надевать вторые), достает снегокат, чтобы старшие могли катать младших и веселиться сами… Им никогда не будет скучно на детской площадке, потому что всегда есть кому раскачать качели и раскрутить карусель, помочь подняться, если кто-то чересчур лихо скатился с горки, да просто наделать бабочек-ангелов, улегшись на снег и размахивая в стороны руками-ногами.

Обычные дети, которых сверстники почему-то не хотят воспринимать как обычных. Проблема есть у старших детей. Так, дочка Алсу, у которой летом будет первый в жизни выпускной (речь про детский сад), вынуждена стоять за себя и доказывать, что имеет право играть со всеми, только потому что для остальных детей она «коричневая». А ведь девочка очень изящная, видно, что она хочет нравиться, надо сказать, не может не нравиться. Алсу легко включается в игру, любит фотографироваться, открыто смотрит на собеседника, поддержит младших сестер и брата, даст фору старшему.

Она умеет за себя постоять, она общительная, шустрая девчонка, молодец. Алсу у нас темненькая, но у нее есть подруги в группе. У старшего сына было такое. Ильчин учится в кадетской школе, и один мальчишка к нему цеплялся. Но сейчас они даже дружат. Они все равно все вместе растут, интересы общие, а он у нас еще спортсмен, недавно домой медаль принес за второе место по скалолазанию рассказывает Элдар, отец.

Кстати, папа родился в Нижнем Тагиле и, как выяснилось, азербайджанец он только наполовину, его мать татарка.

Для меня это родные края, все друзья русские, у меня даже друзей азербайджанцев нет. Я вот рыбалку люблю, а азербайджанцы не ездят. И там с друзьями видимся, они мне все говорят: «Да ты наш, Элдар, ты вырос здесь». Тем более я декабрьский, морозов не боюсь, могу в -30 сидеть рыбачить.

Кстати, летом все семейство выбирается на природу – берут палатки, удочки. Детям настоящее приключение. Ильчин уже просится с отцом на зимнюю рыбалку, правда, тот пока не берет: «Он побегает час, замерзнет, мне порыбачить не даст», - смеется отец, но обязательно обещает взять, как только сын подрастет.

К слову, очень приятно видеть здоровые отношения в семье: родители гордятся своими детьми, делают все, чтобы у них было будущее, адекватное современной действительности. Мечтают старшего сына отдать в Суворовское училище (после кадетской школы – в самый раз), рады за среднюю дочку Эльвиру, которая в 4 года уже выступила на концерте ко дню инвалида и даже попала в сюжет на телевидении. Младший сын Усеин тоже ходит в садик, воспитатели каждый вечер рассказывают, каких успехов (пусть пока небольших) добился ребенок. Ну а пока дети в школе да в садике, мамочка Ульчар гуляет с маленькой дочкой Эльмирой, ведет хозяйство. Отец в семье добытчик – работает автомехаником. У него есть даже свои клиенты: «Люди доверяют, советуют именно к нам обратиться». Кстати, семья не имеет никаких «особых» льгот - все, как у обычных россиян.

Парадокс, но семья слышит упреки в свой адрес, мол, детей рожают ради денег, ради сертификатов. Но как заверяет глава семьи, на жизнь им хватает, вот только расширяться надо, чтобы всем место было. Сейчас они стоят в очереди на землю, как появится участок, можно будет строить большой дом.

Это же все детям останется, я то что, помогу построить только.

А еще два года назад они ездили отдыхать на юг в Баку, в столицу Азербайджанской республики. В этом году не поехали – больно дорого, «у нас 130 тысяч вышло, за эти деньги можно в Европу выехать», сетует семья. Интересно, но азербайджанский понимают только родители и старший сын – остальные дети совсем не владеют.

Если с дедушкой по скайпу общаются, он русского не знает, а они его не понимают, так нам и говорят, мол, на каком-то не нашем языке он говорит смеются взрослые.

Честно сказать, очень хочется, чтобы эта семья смогла построить свой большой дом мечты, чтобы дети добились признания и уважения через успехи на соревнованиях, через творчество. А в заключение хочется добавить: в нас может быть намешано по 8 кровей, и это никак не повлияет на то, достойные мы люди или нет. Все зависит от наших поступков, от отношения к другим, даже к самому себе. И вовсе не тот сильный, кого больше, и не тот слабый – кто якобы чем-то отличается от большинства.