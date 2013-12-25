Краш-тесты предложили сделать едиными
Не секрет, что результаты краш-тестов одних и тех же автомобилей в разных странах могут сильно отличаться друг от друга. Причина в различных требованиях к безопасности транспортных средств, выдвигаемых в той или иной стране. Однако в скором времени ситуация может кардинально поменяться благодаря унификации требований к краш-тестам.
Именно с такими требованиями выступили представители крупнейших автомобильных компаний. Как сообщает Automotive News, в различных ассоциациях и союзах автопроизводителей по обе стороны океана уверены: препятствий для объединения стандартов и методики проведения краш-тестов, проводимых Euro NCAP и IIHS, нет.
«Контролирующие организации уверены, что их стандарты — самые лучшие, у них есть так называемый синдром уникальности, — считает представитель Альянса Автопроизводителей США Глориа Бергквист. — Мы хотим показать, что хотя наши стандарты и могут слегка отличаться, в целом таких моментов немного и мы надеемся привести их к общему знаменателю».
В настоящее время идет сбор всех данных и дополнительной информации. Представители автопроизводителей надеются при помощи экспертов из институтов безопасности составить общую методологию проведения краш-тестов уже к маю 2014 года.