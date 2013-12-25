Краш-тесты предложили сделать едиными

Именно с такими требованиями выступили представители крупнейших автомобильных компаний. Как сообщает Automotive News, в различных ассоциациях и союзах автопроизводителей по обе стороны океана уверены: препятствий для объединения стандартов и методики проведения краш-тестов, проводимых Euro NCAP и IIHS, нет.

«Контролирующие организации уверены, что их стандарты — самые лучшие, у них есть так называемый синдром уникальности, — считает представитель Альянса Автопроизводителей США Глориа Бергквист. — Мы хотим показать, что хотя наши стандарты и могут слегка отличаться, в целом таких моментов немного и мы надеемся привести их к общему знаменателю».