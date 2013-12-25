Куба: революционные изменения в автопроме

История вопроса такова. После революции 1959 года торговля автомобилями была запрещена, поэтому частник не имел возможности обзавестись личным транспортом, а машины стали передавать по наследству. В качестве служебного транспорта техника, конечно, закупалась, но только из СССР (или стран социалистического блока), а по истечении срока службы рабочий транспорт списывался и уничтожался. Так Куба стала настоящим раем для любителей олдтаймеров (как принято называть старые автомобили).

Теперь же отмена запретов означает, что в ближайшем будущем в страну начнут массово завозиться новинки мирового автопрома. Правда, не отовсюду подряд, а из «политически верных стран» вроде России и Китая. Так что ценителям классических автомобилей стоит запастись объёмными флэшками и поскорее отправиться на Кубу, чтобы успеть запечатлеть знаменитый автопарк, сплошь составленный из техники, выпущенной до 1959 года. Совсем скоро он перестанет быть уникальным.