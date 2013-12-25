Купе Jaguar F-Type оказалось на полмиллиона рублей дешевле родстера

Модификация купе с 380-сильной наддувной «шестеркой» будет стоить 3 миллиона 918 тысяч 500 рублей, а топовый вариант с пятилитровым восьмицилиндровым агрегатом с механическим нагнетателем, отдача которого составляет 550 сил и 680 Нм, обойдется в 5 миллионов 588 тысяч 500 рублей. Для сравнения, на родстере двигатель V8 выдает 495 сил — такой автомобиль оценивается в 5 миллионов 678 тысяч 500 рублей.

Базовый вариант купе способен набирать первую «сотню» за 5,3 секунды, а более мощная версия с V6 – за 4,9 секунды. Максимальная скорость – 260 и 275 километров в час соответственно. Самый мощный вариант модели достигает ста километров в час через 4,2 секунды после старта, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 300 километров в час.