Новогоднее настроение в офисы и магазины: Дед Мороз и Снегурочка от TagilCity.ru и Viasite.ru в праздничных разъездах

В предпраздничные дни сказочные зимние гости посетили и еще посетят массу наших добрых друзей и партнеров, которые идут с нами рука об руку уже много лет.

Праздничную весточку от TagilCity.ru и Viasite.ru получат несколько сотен организаций Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Москвы, Ижевска, Самары и других городов России. Ведь в этих городах есть те, кто помогает нам расти, становиться все лучше и лучше ради них самих - наших любимых клиентов и партнеров. Кстати, несколько самых ярких поздравлений попадут в наш пополняемый