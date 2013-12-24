Новогоднее настроение в офисы и магазины: Дед Мороз и Снегурочка от TagilCity.ru и Viasite.ru в праздничных разъездах
24 декабря 2013, 10:43Общество
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Накануне Дед Мороз и Снегурочка от TagilCity.ru и Viasite.ru начали свое путешествие по самым близким друзьям этих компаний.
В предпраздничные дни сказочные зимние гости посетили и еще посетят массу наших добрых друзей и партнеров, которые идут с нами рука об руку уже много лет.
Праздничную весточку от TagilCity.ru и Viasite.ru получат несколько сотен организаций Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Москвы, Ижевска, Самары и других городов России. Ведь в этих городах есть те, кто помогает нам расти, становиться все лучше и лучше ради них самих - наших любимых клиентов и партнеров. Кстати, несколько самых ярких поздравлений попадут в наш пополняемый
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А также мы приглашаем всех-всех прочитать новогодние поздравления от коллектива городского портала TagilCity.ru и компании Viasite.ru в праздничном разделе «Новый год»!
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