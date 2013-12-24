Праздник приходит и в Нижний Тагил: скоро состоится открытие главной ёлки
Уже несколько дней подряд на главной площади Нижнего Тагила руками умельцев создается целая Олимпийская площадка – символы зимних сочинских Игр, горки и скульптуры изо льда. Сегодня стала известна дата торжественного открытия ледового городка на Театральной площади – 27 декабря в 17:30.
Жителей города ждут необыкновенные, приятные сюрпризы. Кстати, фигуры, на которые потребовалось 700 кубических метров льда с Тагильского пруда, будут ярко подсвечены.
Все, кто придут на это праздничное открытие увидят удивительно световое оформление, сочетающееся с красивейшей подсветкой Нижнетагильского драматического театра. Как будет украшена главная ёлка, организаторы пока держат в секрете. На сцене выступят творческие коллективы Дворца культура «Юбилейный» и духовой оркестр Нижнетагильской филармонии.
Парад главных волшебников зимы – Дедов Морозов начнется в 16:50. Стартует команда от «Современника» и проследует к Театральной площади. По планам, в параде примут участие несколько десятков представителей сказочной профессии.
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