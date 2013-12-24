Праздник приходит и в Нижний Тагил: скоро состоится открытие главной ёлки

Жителей города ждут необыкновенные, приятные сюрпризы. Кстати, фигуры, на которые потребовалось 700 кубических метров льда с Тагильского пруда, будут ярко подсвечены.

Все, кто придут на это праздничное открытие увидят удивительно световое оформление, сочетающееся с красивейшей подсветкой Нижнетагильского драматического театра. Как будет украшена главная ёлка, организаторы пока держат в секрете. На сцене выступят творческие коллективы Дворца культура «Юбилейный» и духовой оркестр Нижнетагильской филармонии.

Парад главных волшебников зимы – Дедов Морозов начнется в 16:50. Стартует команда от «Современника» и проследует к Театральной площади. По планам, в параде примут участие несколько десятков представителей сказочной профессии.