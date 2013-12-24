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Праздник приходит и в Нижний Тагил: скоро состоится открытие главной ёлки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Праздник приходит и в Нижний Тагил: скоро состоится открытие главной ёлки

24 декабря 2013, 16:46Общество
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