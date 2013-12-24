Следователи Нижнего Тагила выпустили под амнистию несовершеннолетнего вора

Согласно официальным документам, на свободе окажутся осужденные на срок не более 5 лет беременные женщины, матери малолетних детей, инвалиды, а также несовершеннолетние.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, следственный отдел №5 отдела полиции №20 в Нижнем Тагиле вынес постановление об освобождении несовершеннолетнему. Молодой человек совершил кражу и находился под стражей в Екатеринбурге в СИЗО-1.