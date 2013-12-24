Тема маршруток не закрыта: тагильчане в очередной раз жалуются на ситуацию с транспортом

Пользователь Александр поделился с TagilCity.ru информацией о критических ситуациях с транспортом в пиковые часы в Дзержинском районе.

«Сегодня утром, 24 декабря, на остановке маршрута №9 между 32 и 40 домами по улице Пихтовая образовалась очередь длиной в 100 метров по два-три человека в ряду. В 6:55 длина очереди составляла порядка 50 метров, в 7:05 длина очереди составила порядка 100 метров. За это время к остановке подъехало всего два маршрутных транспортных средства. На ожидание в очереди некоторые люди потратили более получаса. В тоже время в 7:15 на трамвайной остановке «Пихтовые горы» в нарушение маршрута стояло 4 маршрутки №9 (какая-либо очередь там отсутствовала). До транспортной компании «Тагилавтосервис» для разъяснения ситуации дозвониться не получается - не отвечают на звонки.»

Аналогичная проблема по дороге домой у сотрудников «Уралвагонзавода»: на маршрутки создаются многометровые очереди, в которых приходится выстаивать по 20-30 минут, рискуя заболеть. «Почему транспортная компания не может в пиковые часы снимать маршрутки с незагруженных направлений и направлять к остановке «Уралвагонзавода»? В трамваях тоже невозможно ездить - перегружены, не протолкнуться. Высока вероятность помятых боков, порванной одежды, утери личных вещей. Почему как в 90х нельзя пустить «электричку» трехвагонный трамвай или уменьшить интервал движения?»

Считаю, что городу нужны не маршрутные газели, а 20-30 местные автобусы. Данную ситуацию считаю критической, маршрутные транспортные средства в пиковые часы работают в нарушение своего маршрута, с большим интервалом движения, затрудняя людям проезд на/с работы.

Напомним, не так давно общественное движение «Тагил без ям» поднимало эту тему. Так, они искали тех активистов, простых людей, которые передвигаются на маршрутках с Вагонки и испытывают постоянные проблем. Например:

1. Маршруток нет дольше положенного интервала (в часы пик от 3 до 7 минут на разных маршрутах).

2. Водители не подъезжают к остановке пока на улице не соберется толпа на 1 и более маршрутку.

3. Водители днем и в выходные стоят на конечных, пока не наберется полный салон (то есть стоят дольше, чем интервал в час пик, умноженный на 2 — от 6 до 14 минут).

Представители ТБЯ предлагают следующий алгоритм действий, обещая, что информация будет передана в Администрацию города и лично Сергею Константиновичу:

1. Зафиксировать количество человек перед и после вами в очереди.

2. Сфотографировать это безобразие.

3. Зафиксировать интервал прихода машин и сравнить его с нормативом.

4. Позвонить в компанию-перевозчик и запросить комментарий о ситуации (Сколько машин на маршруте сегодня? Сколько должно быть? Во сколько придут? Где сейчас находятся?). У них стоит ГЛОНАСС — они должны знать все это точно.

5. Выслать информацию (фото, интервалы и комментарий перевозчика) на почту «Тагил без ям».

Проблема общественного транспорта встает очень остро, особенно в зимний период времени. Очередь на маршрутки собирается гораздо быстрее,чем водители совершают маршрут. Одно из решений данной проблемы - приобретение собственного автомобиля или иного транспортного средства. Например, на теплый период времени можно приобрести квардоцикл, тем более, что можно купить права на квадроцикл в любом регионе.