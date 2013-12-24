В библиотеке Нижнего Тагила прошел праздник «Экофантазеров» (ФОТО)
В Год экологии в филиале №9 Центральной городской библиотеки проходил творческий конкурс «Экофантазеры», итоги которого подводились на праздничном мероприятии 20 декабря.
Оказывается, если посмотреть на бытовые отходы и вторсырье творчески, то получаются красивые вещи: коробочка из-под напитка «снежок» превращается в колодец, банка - в вазу, а старая сахарница и тыквенные семечки – в оригинальную елку. Нет предела детской фантазии. Рисунки, стихи, отзывы на прочитанные книги о природе, множество поделок были представлены на выставке «Экофантазеры». Видно, что все сделано с душой, радует глаз. А главное, что дети понимают: каждый своими руками может сделать мир чище.
На празднике ребята поучаствовали в театральном действии, помогали Лесной царевне очистить свое царство от мусора, оставленного несознательными туристами и браконьерами. Мальчишкам и девчонкам пришлось изрядно постараться: они читали стихи, в том числе и собственного сочинения, пели песни, играли в «мусоробол», убирали мусор на скорость. Благодаря их стараниям, Лесная царевна из замарашки превратилась в настоящую красавицу, природа засияла новыми красками.
И, наконец, самый приятный момент – вручение подарков. Все 27 участников получили призы и приглашение принять участие в следующем конкурсе.
Фото пресс-центра МБУК ЦГБ
© TagilCity.ru по информации Центральной городской библиотеки