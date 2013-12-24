В библиотеке Нижнего Тагила прошел праздник «Экофантазеров» (ФОТО)

Оказывается, если посмотреть на бытовые отходы и вторсырье творчески, то получаются красивые вещи: коробочка из-под напитка «снежок» превращается в колодец, банка - в вазу, а старая сахарница и тыквенные семечки – в оригинальную елку. Нет предела детской фантазии. Рисунки, стихи, отзывы на прочитанные книги о природе, множество поделок были представлены на выставке «Экофантазеры». Видно, что все сделано с душой, радует глаз. А главное, что дети понимают: каждый своими руками может сделать мир чище.