Глава города Сергей Носов провел торжественный прием лучших благотворителей (ФОТО)

Награждение руководителей предприятий и предпринимателей, внесших весомый вклад в благотворительную деятельность в 2015 году, состоялось в «президентском» зале Центра культуры и искусства НТМК. По итогам деятельности в этом году на помощь разным категориям граждан было направлено более 500 млн. рублей. Неравнодушные горожане организовывали различные благотворительные акции, оказывали адресную финансовую помощь инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, помогали детям, оставшимся без попечения родителей, поддерживали спортивные команды города. Кроме того, при поддержке индивидуальных предпринимателей была проведена большая работа по восстановлению памятников воинам-тагильчанам.

Сергей Носов поблагодарил лучших благотворителей за столь весомый вклад и отметил, что Нижний Тагил стал лидером в Свердловской области по объему вложенных финансовых средств в благотворительную деятельность и признан победителем в этой номинации.

Мы ценим вашу поддержку, которую вы оказываете простым гражданам, спасибо за то, что вы делаете сказал Глава города.

В 2015 году звания «Лучший благотворитель города Нижний Тагил» удостоены ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов», ООО «Элис», Уральский транспортный банк и ООО «Антолл». Эти предприятия трижды были отмечены как лучшие благотворители года.