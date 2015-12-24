«МегаФон» предлагает уральским компаниям Wi-Fi по новым правилам

По данным анализа предпочтений бизнес-рынка, организация бесплатного доступа в интернет особенно актуальна среди владельцев уральских кафе, отделений банков, торговых и бизнес-центров, гостиниц. Для многих компаний это является преимуществом в дополнительном привлечении и повышении лояльности посетителей.

Согласно новому решению оператора, при подключении к Wi-Fi пользователь перенаправляется на стартовую страницу, где ему будет предложено ввести номер своего мобильного телефона и получить уникальный пароль доступа к сети. После указания номера телефона, абонент получит SMS-сообщение с одноразовым паролем и сможет воспользоваться интернетом. Техническая поддержка услуги осуществляется дежурной службой «МегаФона» круглосуточно, 7 дней в неделю. По данным специалистов, развернуть Wi-Fi доступ с авторизацией для кафе, небольшого помещения или магазина можно всего за 10 дней.

Мы готовы организовать Wi-Fi доступ с авторизацией с учетом любых пожеланий клиентов. Так, например, по просьбе владельца возможно ограничение доступа к сети интернет по времени сессии. При этом стартовая страница может быть оформлена в соответствии с пожеланиями заказчика. Пользуясь нашими решениями, компании экономят и силы, и время для ведения бизнеса. По нашей оценке, в ближайшее время более 1,5 тысяч предприятий Урала могут заинтересоваться «Wi-Fi с авторизацией» рассказал директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.

Отметим, что «МегаФон» также предлагает уральским предприятиям «Wi-Fi с авторизацией» по выгодным условиям: до 1 февраля 2016 года для подключившихся клиентов плата за рассылку SMS-сообщений не взимается.