Нижний Тагил признан лучшим среди муниципальных образований области по итогам благотворительной деятельности в 2015 году

Нижний Тагил стал победителем в номинации «Благотворительная деятельность в муниципальных образованиях». Награду получил первый заместитель Главы Администрации города Владислав Пинаев.

Среди лучших благотворителей 2015 года отмечены также ряд тагильских предприятий и организаций.

В номинации «Благотворительная деятельность предприятий черной металлургии» победителем признан «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (управляющий директор Алексей Кушнарёв). Это предприятие реализовало программу помощи и реабилитации детей с диагнозом «детский церебральный паралич», приобрело необходимое оборудование для нескольких образовательных учреждений города, осуществило ремонт детских площадок и квартальных зон отдыха, построило спортивно-игровую площадку и корт СОУ «Спартак».

В номинации «Благотворительная деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса» победителем признан Нижнетагильский институт испытания металлов (генеральный директор Николай Смирнов). В этом году благотворительная деятельность института была направлена на поддержание здоровья населения, на улучшение жизни пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны, а также на развитие и становление подрастающего поколения.

В номинации «Благотворительная деятельность предприятий химической промышленности» победителем признано предприятие «Уралхимпласт» (генеральный директор Дмитрий Воробьев). Благотворительная помощь этого предприятия была направлена образовательным учреждениям и учреждениям культуры, поддерживались мероприятия социальной направленности, оказывалась помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, помощь в строительстве новых и реконструкции существующих детских игровых и спортивных площадок в Нижнем Тагиле.