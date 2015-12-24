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Нижний Тагил признан лучшим среди муниципальных образований области по итогам благотворительной деятельности в 2015 году
Сюжеты:
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Нижний Тагил признан лучшим среди муниципальных образований области по итогам благотворительной деятельности в 2015 году

24 декабря 2015, 13:05ОбществоMaurice
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