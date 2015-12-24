Падающая ступень российской ракеты напугала жителей США (ВИДЕО)

Пока простые американцы строили версии, что же это такое — НЛО, метеорит, ракетная атака или испытательный полет Санта Клауса на санях, Пентагон во всем разобрался и выступил с разъяснениями. Сгорающий в земной атмосфере объект — это первая ступень российской ракеты «Союз 2.1а», которая в понедельник взлетела с Байконура, чтобы доставить на МКС новый космический грузовик «Прогресс МС» с едой, продуктами и оборудованием.