«Праздник к нам приходит!» 28 декабря в Нижнем Тагиле ожидают приезд «Рождественского каравана» Coca-Cola

Ни для кого не секрет, что у многих россиян Новый год ассоциируется с рождественской рекламой «Кока-колы», почти так же, как с боем курантов, обращением президента и салатом оливье на столе.

Кому-то она кажется навязчивой, кто-то старается её не замечать, но большинству она дарит новогоднее настроение и ожидание чуда из детства.

В этом году 28 декабря «Рождественский караван» «Кока-Колы» проедет по Свердловской области. И не с пустыми руками. Волонтёры поздравят детей из детских домов Верхнего Тагила и Невьянска.

В Нижний Тагил «Рождественский караван» приедет 28 декабря в 17:00. Точный маршрут пока не разглашается, но известно, что волонтёры побывают на нескольких городских ёлках.

Но, как водится, рождественские сказки не обходятся без отрицательных персонажей. На этот раз роль «Гринча – похитителя Рождества» решил взять на себя один из депутатов Государственной Думы. В качестве ответа на расширение санкций, чиновник предложил ввести повышенные акцизы на продажу сладких газированных напитков в отношении компаний «Пепси» и «Кока-Кола».

Что ж, остается надеется на то, что если эти меры окажут на американские компании такое сильное воздействие, как на это рассчитывают в Думе, то вместо них создавать сказочное предновогоднее настроение и радовать детей из детских домов станут сами парламентарии.