В Екатеринбурге коллектора, заливавшего замки квартиры клеем, сняли на камеру видеонаблюдения (ВИДЕО)

Установленная камера над дверью квартиры сняла лицо и действия злоумышленника, которое послужит доказательством в полиции.

Иван рассказывает, что у него самого долгов нет — кредиты в микрофинансовых организациях набрали его родственники, а теперь не отдают. Один из этих родственников прописан в одной квартире с Иваном, поэтому коллекторы и ходят сюда. Причём не только ходят — звонят на работу, портят надписями стены. Поэтому Иван решил обезопасить себя камерой наблюдения. Поставил её прямо над дверью и на днях получил результат:

На записи коллектор заливает замочную скважину клеем. Ну, он там ещё баллончиком на стенах рисует, но это, к сожалению, в кадр не попало. На данный момент по факту угроз в мой адрес, а также порчи чужого имущества написано два заявления в полицию, и одно в генпрокуратуру рассказал Иван.

Сейчас мужчина думает вывесить фото «героя», портящего подъезды, везде и объявить награду.

Коллекторы не понимают по-хорошему. Значит, будет по-плохому. Потому что это касается моей семьи. А за семью я порву любого сказал Иван.

В полиции сообщили, что получили заявление.