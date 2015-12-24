В Екатеринбурге коллектора, заливавшего замки квартиры клеем, сняли на камеру видеонаблюдения (ВИДЕО)
Житель Екатеринбурга Иван снял видео, о котором мечтают десятки пострадавших от действий коллекторов — те, чьи двери и стены разрисованы надписями «Долг», а замки залиты клеем. Хозяин квартиры готов заплатить тому, кто поможет найти хулигана.
Установленная камера над дверью квартиры сняла лицо и действия злоумышленника, которое послужит доказательством в полиции.
Иван рассказывает, что у него самого долгов нет — кредиты в микрофинансовых организациях набрали его родственники, а теперь не отдают. Один из этих родственников прописан в одной квартире с Иваном, поэтому коллекторы и ходят сюда. Причём не только ходят — звонят на работу, портят надписями стены. Поэтому Иван решил обезопасить себя камерой наблюдения. Поставил её прямо над дверью и на днях получил результат:
На записи коллектор заливает замочную скважину клеем. Ну, он там ещё баллончиком на стенах рисует, но это, к сожалению, в кадр не попало. На данный момент по факту угроз в мой адрес, а также порчи чужого имущества написано два заявления в полицию, и одно в генпрокуратуру рассказал Иван.
Сейчас мужчина думает вывесить фото «героя», портящего подъезды, везде и объявить награду.
Коллекторы не понимают по-хорошему. Значит, будет по-плохому. Потому что это касается моей семьи. А за семью я порву любого сказал Иван.
В полиции сообщили, что получили заявление.
Заявление зарегистрировано. В настоящее время проводится проверка, участковый опрашивает жильцов с целью установления очевидцев и подробностей произошедшего. В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.