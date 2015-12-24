В Нижнем Тагиле полиция задержала 27 человек в ходе проведения операции «Розыск»
На прошлой неделе в Свердловской области была проведена операция «Розыск». В течение двух дней сотрудники полиции Нижнего Тагила усиленно искали «залёгших на дно» преступников, пропавших без вести граждан, пытались завершить приостановленные уголовные дела. Нижнетагильская полиция провела ряд мероприятий, результатом которых было улучшение оперативной обстановки по городу.
Полицейские смогли найти и задержать 27 человек, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Эти лица скрывались от представителей закона. Трое из них находились в Федеральном розыске.
12 человек из 27 подозреваются в кражах. Трое не платят алименты на содержание детей. Два человека задержано за побои, и ещё два — за побои в отношении представителя власти. В руки полиции попали: один грабитель, один наркоторговец и один владелец наркопритона. Завершают этот список двое граждан. Один задержан за причинение смерти по неосторожности, второй — за нанесение тяжкого вреда здоровью.
Полицейские с гордостью сообщают, что им удалось найти 8 человек пропавших без вести и установить личность 4 погибших, которых не смогли опознать ранее.
Несмотря на то, что операция «Розыск» в Нижнем Тагиле была завершена, это не значит, что злоумышленники могу вздохнуть спокойно. Нижнетагильская полиция продолжит и дальше искать лица, скрывающиеся от закона, и помогать гражданам, попавшим в беду.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru