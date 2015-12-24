В Нижнем Тагиле полиция задержала 27 человек в ходе проведения операции «Розыск»

Полицейские смогли найти и задержать 27 человек, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Эти лица скрывались от представителей закона. Трое из них находились в Федеральном розыске.

12 человек из 27 подозреваются в кражах. Трое не платят алименты на содержание детей. Два человека задержано за побои, и ещё два — за побои в отношении представителя власти. В руки полиции попали: один грабитель, один наркоторговец и один владелец наркопритона. Завершают этот список двое граждан. Один задержан за причинение смерти по неосторожности, второй — за нанесение тяжкого вреда здоровью.

Полицейские с гордостью сообщают, что им удалось найти 8 человек пропавших без вести и установить личность 4 погибших, которых не смогли опознать ранее.

Несмотря на то, что операция «Розыск» в Нижнем Тагиле была завершена, это не значит, что злоумышленники могу вздохнуть спокойно. Нижнетагильская полиция продолжит и дальше искать лица, скрывающиеся от закона, и помогать гражданам, попавшим в беду.