В Нижнем Тагиле ветеранов и тружеников тыла ВОВ поздравили с Новым годом (ФОТО)

Еще за месяц до начала мероприятия в ЦПГИ «Вместе», обратились специалисты ГАУ КЦСОН, с просьбой провести для ветеранов и тружеников тыла ВОВ, предновогоднюю поздравительную программу. На что сотрудники ЦПГИ «Вместе» с удовольствием откликнулись.

На этот раз волонтёры ЦПГИ «Вместе», приготовили не только творческий концерт и чаепитие для пожилого поколения, но также делали стрижки, причёски, маникюр, что было очень актуальным, в преддверии Новогодних праздников. От гостей из ГАУ КЦСОН, что уже вошло в добрую традицию – были приготовлены сладкие угощения. В тот момент, когда одни приводили в порядок свой внешний вид, другие могли пить чай и смотреть один из любимых фильмов «Любовь и голуби», который подготовили волонтеры ЦПГИ «Вместе».