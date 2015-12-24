В Нижнем Тагиле ветеранов и тружеников тыла ВОВ поздравили с Новым годом (ФОТО)
23 декабря, в Центре Поддержки Гражданских Инициатив «Вместе», прошла предновогодняя поздравительная программа для пожилого поколения, которые находятся в отделении дневного пребывания, Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний Тагил».
Еще за месяц до начала мероприятия в ЦПГИ «Вместе», обратились специалисты ГАУ КЦСОН, с просьбой провести для ветеранов и тружеников тыла ВОВ, предновогоднюю поздравительную программу. На что сотрудники ЦПГИ «Вместе» с удовольствием откликнулись.
На этот раз волонтёры ЦПГИ «Вместе», приготовили не только творческий концерт и чаепитие для пожилого поколения, но также делали стрижки, причёски, маникюр, что было очень актуальным, в преддверии Новогодних праздников. От гостей из ГАУ КЦСОН, что уже вошло в добрую традицию – были приготовлены сладкие угощения. В тот момент, когда одни приводили в порядок свой внешний вид, другие могли пить чай и смотреть один из любимых фильмов «Любовь и голуби», который подготовили волонтеры ЦПГИ «Вместе».
По мнению организаторов, мероприятие прошло на хорошем уровне и оставило после себя массу теплых, добрых, впечатлений и воспоминаний.
ГАУ КЦСОН Ленинского района, выражает благодарность ЦПГИ «Вместе», за организацию и проведение праздничной программы, посвящённой Новому году. Спасибо за талантливые музыкальные номера, конкурсы, чаепитие, подаренные сюрпризы в виде парикмахерских услуг: стрижки, покраски волос, маникюр. Желаем вашему Центру процветания, творческих успехов! Поздравляем всех организаторов с наступающим 2016 годом оставила свои впечатления и пожелания специалист по социальной работе «ГАУ КЦСОН» Ленинского района Торубарова Елизавета Александровна.
© TagilCity.ru по материалам ЦПГИ «Вместе»