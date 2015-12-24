Windows перестала быть самой популярной операционкой в России

На сегодняшний день доля всех версий Windows, включая все настольные версии и Windows Phone, составляет 40,7 процента, в то время как проникновение Android-устройств составило 42 процента. По состоянию на ноябрь 2015 года процент Windows и Android был практически одинаковым, а в октябре доля операционки от Microsoft составляла 41,3 процента - против 40,7 процента у мобильной платформы Google.

Напомним, что Microsoft активно продвигает свою новую операционную систему Windows 10 в России и во всем мире, призывая пользователей отказываться от устаревших платформ и переходить на «десятку». Нередко в Microsoft идут на различные ухищрения, чтобы обладатели старых Windows согласились на обновление.

В нашей стране компания заключила соглашение с «Яндексом», в рамках которого российский поисковик будет по умолчанию использоваться в браузере Edge, а пользователи получат возможность легкого обновления до Windows 10.