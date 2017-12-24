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Новости Нижнего Тагила

Дети из тагильского центра социальной помощи узнали о правилах поведения при пожаре

24 декабря 2017, 13:00Добавить новость
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Воспитанники и педагоги «Центра социальной помощи семье и детям» Нижнего Тагила посетили мероприятие по профилактике пожаров.

Специалист отделения надзорной деятельности и профилактической работы Солярская Надежда провела беседы с детьми на противопожарные темы.


В ходе беседы, дети узнали о причинах пожаров в новогодние праздники, например, из-за неисправной гирлянды, неправильного применения пиротехники, а также послушали о методах борьбы с огнем в быту.

Далее ребята поучаствовали в игре «Несгораемые спички», где нужно было вытягивать загадки на противопожарные темы и отгадывать их всем вместе. В следующей игре ребятам нужно было выполнить действия, чтобы выбраться из помещения с вымышленным пожаром, защитив при этом органы дыхания.

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Воспитанники центра с удовольствием участвовали в играх, а в конце мероприятия им подарили памятки и раскраски с противопожарной тематикой, сообщает Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил.

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Фото: Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил

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