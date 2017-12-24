Жившая на могиле сына свердловчанка отправлена в больницу (ВИДЕО)

65-летнюю женщину из города Березовский, жившую на кладбище у могилы сына, полицейские отвезли в больницу.

Свердловчанка Людмила Степко направлена на медицинское обследование после вмешательства волонтеров.



Житель города Березовский Иван Демидов узнал о пенсионерке, которая все время проводила на могиле своего сына. По данным ИА «Новый день», женщина все лето ночевала на кладбище, а зимой перебиралась в неотапливаемый домик без электричества и газа. Ее сын умер в 2012 году, а пенсионерка переехала в его пустующий полуразрушенный дом в Березовском из Екатеринбурга несколько лет назад.



Волонтер показал видеозапись с женщиной врачу, который предположил, что пенсионерке необходима срочная медицинская помощь. Вместе с участковым и бригадой скорой помощи Людмилу Степко искали целый день. Теперь ей предстоит медицинское обследование.



