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Новости Нижнего Тагила

Жившая на могиле сына свердловчанка отправлена в больницу (ВИДЕО)

24 декабря 2017, 11:00Добавить новость
Екатеринбург,медицина,пенсионеры,полиция,Свердловская область,Березовский,волонтеры,кладбище,могила,пенсионерка,больница

65-летнюю женщину из города Березовский, жившую на кладбище у могилы сына, полицейские отвезли в больницу.

Свердловчанка Людмила Степко направлена на медицинское обследование после вмешательства волонтеров.

Житель города Березовский Иван Демидов узнал о пенсионерке, которая все время проводила на могиле своего сына. По данным ИА «Новый день», женщина все лето ночевала на кладбище, а зимой перебиралась в неотапливаемый домик без электричества и газа. Ее сын умер в 2012 году, а пенсионерка переехала в его пустующий полуразрушенный дом в Березовском из Екатеринбурга несколько лет назад.

Волонтер показал видеозапись с женщиной врачу, который предположил, что пенсионерке необходима срочная медицинская помощь. Вместе с участковым и бригадой скорой помощи Людмилу Степко искали целый день. Теперь ей предстоит медицинское обследование.

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