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Агентство Fitch присвоило компании "Роснано" высокий кредитный рейтинг
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Агентство Fitch присвоило компании "Роснано" высокий кредитный рейтинг

Сегодня, 22:22ОбществоФото: http://rscf.ru
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