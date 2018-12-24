Агентство Fitch присвоило компании "Роснано" высокий кредитный рейтинг
Fitch Ratings предоставило АО «РОСНАНО» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB-». При этом, рейтинговый прогноз – «Позитивный».
Вместе с тем, Fitch присвоило РОСНАНО краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «F3», а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга «BBB-». Кредитный рейтинг, полученный АО "РОСНАНО", располагается на том же уровне, что и суверенный рейтинг РФ.
Эксперты Fitch Ratings отмечают хорошую позицию ликвидности АО «РОСНАНО» в 2018 году. Вместе с тем, у компании имеются значимые неиспользованные кредитные линии от российских банков, обеспечивающие потребности в обслуживании долга в перспективе на несколько лет, отмечает NewsNN.
За счет присвоения долгосрочного кредитного рейтинга от Fitch инвестиционного уровня, добавляет управляющий директор по финансам УК «РОСНАНО» Артур Галстян, можно будет уменьшить стоимость долга и финансировать инвестиционную деятельность РОСНАНО на более выгодных условиях. Высокий кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства позволяет адекватно оценивать риски РОСНАНО со стороны международных и российских партнеров при структурировании новых инвестиционных фондов нанотехнологий.
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