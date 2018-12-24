Агентство Fitch присвоило компании "Роснано" высокий кредитный рейтинг

Вместе с тем, Fitch присвоило РОСНАНО краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «F3», а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга «BBB-». Кредитный рейтинг, полученный АО "РОСНАНО", располагается на том же уровне, что и суверенный рейтинг РФ.

Эксперты Fitch Ratings отмечают хорошую позицию ликвидности АО «РОСНАНО» в 2018 году. Вместе с тем, у компании имеются значимые неиспользованные кредитные линии от российских банков, обеспечивающие потребности в обслуживании долга в перспективе на несколько лет, отмечает NewsNN.