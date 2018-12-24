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Евгений Куйвашев посетит школу №56 и парк «Народный» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Куйвашев посетит школу №56 и парк «Народный» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:59ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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