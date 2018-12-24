Евгений Куйвашев посетит школу №56 и парк «Народный» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:59ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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25 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит школу №56 и парк «Народный» в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
25 декабря в Нижний Тагил с рабочей встречей прибудет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона посетит ряд социальных объектов.
В 15:00 Куйвашев прибудет в парк «Народный». В 15:45 запланирован визит в открытую после реконструкции школу №56.
В завершении выезда состоится пресс-подход, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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