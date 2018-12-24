Евгений Куйвашев посетит школу №56 и парк «Народный» в Нижнем Тагиле

25 декабря в Нижний Тагил с рабочей встречей прибудет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона посетит ряд социальных объектов.

В 15:00 Куйвашев прибудет в парк «Народный». В 15:45 запланирован визит в открытую после реконструкции школу №56.