«Горячие линии» по вопросам обращения с ТКО открываются в Свердловской области
Сегодня, 14:09ОбществоФото: pixabay.com
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С 25 декабря в Свердловской области начнут работу «горячие линии» по вопросам обращения с ТКО.
Сюжеты: Нижний Тагил
На «горячих линиях» можно задать вопросы, касающиеся правил содержания площадок, а также сообщить о площадках, на которых не производится вывоз мусора.
Согласно информации с Официального сайта правительства Свердловской области, все интересующие вопросы тагильчане смогут задать по телефону 8-800-250-60-06. Во время новогодних каникул прием звонков также будет осуществляться.
Напомним, что в Нижнем Тагиле заниматься вопросами вывоза и утилизации ТКО будет ООО «Рифей».
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