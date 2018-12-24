Мэр Екатеринбурга в костюме Деда Мороза поздравил детей с ОВЗ и ветеранов

23 декабря Александр Высокинский навести детей с ОВЗ и ветеранов. Присоединившись к благотворительной акции «Ёлка желаний», мэр Екатеринбурга в костюме Деда Мороза приехал в семью, где его ждали девочка и мальчик – брат и сестра. Обрадованные приходом гостя, дети бросились обнимать Деда Мороза, а потом залезли к нему на колени.

Далее Высокинский отправился к ведущему хирургу Семену Спектру, который возглавлял госпиталь для ветеранов ВОВ.

Этот благотворительный проект - помощь от сердца к сердцу. В проект попадают сотни детей и одиноких ветеранов - все они получают перед Новым годом частичку добра. Поэтому будем делать, высказал свое мнение глава Екатеринбурга.