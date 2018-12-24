Мэр города Клинцы о распределении путевок в Турцию: «Не вижу никаких проблем»

В марте 2018 года Международный благотворительный фонд имени Андрея Карлова выделил путевки в Турцию для детей с тяжелыми заболеваниями и находящихся в тяжелой жизненной ситуации городу Клинцы. Администрация города отправила в путешествие своих детей.

Мэр города заявил, что «не видит никаких проблем». Отбором занимался отдел образования. 50 путевок распределили между отличившимися школьниками.

Решили отправить в первую очередь тех, кто добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности - отличников, победителей олимпиад, спортивных соревнований, юнармейцев, рассказал глава города Клинцы.

Видео Видео: Клинцы Инфо

Шкуратов также утверждает, что благотворительный фонд не ставил условий относительно того, кто должен ехать в Турцию.

Среди отобранных детей была дочь мэра, которая является призером и победителем областных и районных соревнований по легкой атлетике (прыжки в длину).