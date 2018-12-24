Мошенники в Ирбите похитили 15 тыс. у пенсионеров с помощью пакета с закладками

В 2017 году мужчина и женщина из Тугулымского района приехали в Ирбит. По версии следствия, они специально приехали в город для того, чтобы похищать деньги у пенсионеров.

Работали обвиняемые по отработанной схеме. Женщина в одном из банковских отделений следила за пожилыми людьми, которые снимали деньги. После этого она сообщала подельнику приметы жертвы и сколько у нее имеется денег.

На улице мужчина бросал перед пенсионерами пакет с книжными закладками «Билет банка приколов». Когда жертва поднимала пакет, девушка подходила к пожилому человеку и предлагала разделить найденные «деньги» пополам. Следом за ней подбегал мужчина и говорил, что потерял крупную сумму денег. Он просил показать, что у женщин в кошельках. Когда они показывали содержимое кошельков, незаметно забирал часть денег у пенсионерок и свой пакет.