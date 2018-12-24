На морозе с ветерком: каток в парке имени Бондина открылся для тагильчан

22 декабря в парке имени Бондина состоялся праздник в честь открытие ледового катка. Жители города могут покататься на нем ежедневно с 12:30 до 21:00. Стоимость одного часа – 100 рублей. Для тех, у кого нет своих коньков, работает прокат.