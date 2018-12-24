На морозе с ветерком: каток в парке имени Бондина открылся для тагильчан
Сегодня, 15:34ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
22 декабря в Нижнем Тагиле в парке имени Бондина открылся каток. Все желающие могут покататься на своих коньках или взять их в пункте проката.
Сюжеты: Нижний Тагил
22 декабря в парке имени Бондина состоялся праздник в честь открытие ледового катка. Жители города могут покататься на нем ежедневно с 12:30 до 21:00. Стоимость одного часа – 100 рублей. Для тех, у кого нет своих коньков, работает прокат.
Также в парке можно покататься на лыжах, а для детей построена большая горка.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей