Неизвестные продают документы для прохождения проверок бизнесменам Нижнего Тагила

Директор одного из лингвистических центров Нижнего Тагила рассказал редакции TagilCity.ru, что ему позвонила женщина и представилась инспектором Роспотребнадзора. В разговоре с предпринимателем она предупредила его о предстоящих проверках из различных ведомств.

Сказала, что следующей неделе будут различные министерские проверки. Нужно будет предъявить много разных документов – журнал по инструктажу пожарной безопасности, о наличии гигиенических средств и другие. Называет кучу журналов со ссылками на закон,рассказал предприниматель редакции TagilCity.ru.

В конце разговора собеседница добавила, что если какие-либо документы отсутствуют, то их можно заказать за две тысячи рублей у некой конторы под названием «Содействие».

Предложила сама все заказать, и доставка будет курьером. Тут меня это насторожило – что госслужбы сами что-то будут заказывать. Я позвонил в Роспотребнадзор, там сказали, что ни о каких проверках не знают,сообщил предприниматель.

Мужчина решил проверить – действительно ли приедет курьер с документами и согласился на предложение звонившей женщины:

Вечером приходит курьер. Я его спрашиваю – какие документы? Кто вам сказал передать? Он ответил, что частник, его попросили привести заказ, хотя на руках у него были бланки отчетности, что мы сейчас заплатим, и он все выдаст. Я говорю нет, это какая-то ошибка. Он ушел.

В Роспотребнадзоре редакции TagilCity.ru сообщили, что никто из ведомства не обзванивал предпринимателей Нижнего Тагила:

Мы таким не занимаемся. И тем более не предлагаем покупку каких-либо документов. Это мошенники.

Также в ведомстве добавили, что к ним поступило около десятка звонков от бизнесменов города с подобными сообщениями.