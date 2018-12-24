Отказался застраховать машину: агент АО «НАСКО» из Артёмовского выплатит 20 тыс. руб.

В прокуратуру Артёмовского поступило заявление от гражданина Челябинска, который при обращении к страховому агенту АО «НАСКО» получил отказ в страховании автомобиля из-за отсутствия местной регистрации.

В качестве доказательств нарушения своих прав житель Челябинска предоставил диктофонную запись разговора с агентом страховой компании.

В результате проверки прокуратурой было установлено, что страховой агент нарушил п. 1.5 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.