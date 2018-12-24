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Отказался застраховать машину: агент АО «НАСКО» из Артёмовского выплатит 20 тыс. руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отказался застраховать машину: агент АО «НАСКО» из Артёмовского выплатит 20 тыс. руб.

Сегодня, 20:02ОбществоФото: maxpixel.net
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