Отказался застраховать машину: агент АО «НАСКО» из Артёмовского выплатит 20 тыс. руб.
Страховой агент из города Артёмовского выплатит 20 тысяч рублей штрафа за отказ в заключении договора ОСАГО по причине регистрации заявителя в другом городе.
В прокуратуру Артёмовского поступило заявление от гражданина Челябинска, который при обращении к страховому агенту АО «НАСКО» получил отказ в страховании автомобиля из-за отсутствия местной регистрации.
В качестве доказательств нарушения своих прав житель Челябинска предоставил диктофонную запись разговора с агентом страховой компании.
В результате проверки прокуратурой было установлено, что страховой агент нарушил п. 1.5 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Страховой агент признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 15.34.1 КоАП РФ и приговорен к штрафу в 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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