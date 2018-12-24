Пострадавшая в ДТП на Фурманова екатеринбурженка готовится к выписке
Маленький Ваня, пострадавший в ДТП на Фурманова, уже самостоятельно ест и узнаёт родных. Его маму Екатерину хотят выписать из больницы.
Отец мальчика Павел написал в социальных сетях о состоянии супруги:
Катя ходит сама. Пока только по палате и коридору, но уже уверенно. Поражаюсь ее оптимизму и силе духа. Температурит немного, но врачи хотят выписать ее на неделе. Дома и стены помогают (и больничных инфекций нет), сообщил глава семейства.
Также Павел поделился, что его тёще пришлось оставить работу, чтобы помогать дочери и внуку восстанавливаться. Сам отец Вани тоже работает мало, так как постоянно находится в больницах. Павел признался, что его семью выручает помощь горожан.
Женщина с ребёнком 14 ноября пострадали под колёсами Honda, когда шли по тротуару по улице Фурманова. Среди пострадавших также есть мужчина. Все трое в течение долгого времени были в реанимации.
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