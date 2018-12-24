Присвоил 11 миллионов: в Нижнем Тагиле будут судить предпринимателя
В Нижнем Тагиле закончено расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. 42-летний предприниматель, находившийся в федеральном розыске, обвиняется в присвоении 11 миллионов рублей.
Тагильчанин обвиняется в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Закончить следственные действия удалось лишь в 2018 году, поскольку обвиняемый долгое время находился в федеральном розыске. Он был найден в Сургуте. Мужчина обманом завладел 11 млн рублей, которые принадлежали металлургической компании из Челябинска.
Согласно контракту, который заключил тагильчанин с компанией, предприниматель должен был перечислить деньги за доставку 50 тонн шлакового и доменного щебня. Однако он присвоил деньги и распорядился ими по собственному усмотрению, переведя на счет компании часть суммы.
Для того, чтобы скрыть факт хищения, мужчина в 2013 году перерегистрировал свою фирму на подставное лицо. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Материалы дела в отношении 42-летнего предпринимателя направлены в суд.
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