Присвоил 11 миллионов: в Нижнем Тагиле будут судить предпринимателя

Тагильчанин обвиняется в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Закончить следственные действия удалось лишь в 2018 году, поскольку обвиняемый долгое время находился в федеральном розыске. Он был найден в Сургуте. Мужчина обманом завладел 11 млн рублей, которые принадлежали металлургической компании из Челябинска.

Согласно контракту, который заключил тагильчанин с компанией, предприниматель должен был перечислить деньги за доставку 50 тонн шлакового и доменного щебня. Однако он присвоил деньги и распорядился ими по собственному усмотрению, переведя на счет компании часть суммы.

Для того, чтобы скрыть факт хищения, мужчина в 2013 году перерегистрировал свою фирму на подставное лицо. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.