Строительство ледового городка с «чудесами света» завершено в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле подошло к концу строительство ледового городка на Театральной площади. На 25 декабря была запланирована сдача объекта. А 28 декабря в 18:00 состоится торжественное открытие.

На театральной площади возведены Великая китайская стена, Биг Бэн, Колизей, Эйфилева Башня, Тадж-Махал, Александрийский маяк, Колосс Родосский и сфинксы с пирамидой. В центре экспозиции располагается Парящий орел. Мэр города Владислав Пинаев совершил финальный осмотр городка.

Когда первый раз увидел проект, подумал, почему мы пользуемся календарём других народов? У нас есть свои не менее славные традиции, которые тоже надо помнить и хранить. Открыли старославянский календарь, увидели, что 2019 год – год Парящего Орла. Поэтому вместо Земляной Свиньи на главной площади будет именно он, пояснил мэр.

Также глава Нижнего Тагила обратил внимание на скульптуру пирамиды. Для безопасности было принято решение подпилить её основание, чтобы невозможно было взобраться наверх, сообщает «Тагильский рабочий».