Тагильчанка полгода получала пенсию за жившего в детдоме сына
Тагильчанка полгода получала пенсию по потере кормильца, предназначенную ее сыну, который находится в детском доме.
В 2017 году 6-летний мальчик был помещен в детдом, поскольку его отец скончался, а мать не занималась его воспитанием.
Полгода пенсию, назначенную ребенку по потере кормильца, получала мать мальчика. Так как она не осуществляла уход за ребенком, она не имела права использовать деньги, перечисляемые в качестве пенсии.
Женщина не сообщила в пенсионный фонд, что ее сын находится в детском доме. В этом случае выплаты бы прекратились.
По решению суда женщина должна вернуть ребенку незаконно полученные деньги. Также по инициативе прокуратуры в суд направлено исковое заявление о лишении тагильчанки родительских прав и взыскании с нее алиментов в пользу мальчика, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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