Тагильчанка полгода получала пенсию за жившего в детдоме сына

В 2017 году 6-летний мальчик был помещен в детдом, поскольку его отец скончался, а мать не занималась его воспитанием.

Полгода пенсию, назначенную ребенку по потере кормильца, получала мать мальчика. Так как она не осуществляла уход за ребенком, она не имела права использовать деньги, перечисляемые в качестве пенсии.

Женщина не сообщила в пенсионный фонд, что ее сын находится в детском доме. В этом случае выплаты бы прекратились.