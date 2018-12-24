Тагильские школьники могут оставаться дома при морозе от -25 градусов

В школах Нижнего Тагила может быть приостановлен образовательный процесс в случае понижения температуры до -25 градусов. Если уличный термометр показывает от -25 градусов и ниже, а скорость ветра составляет не менее четырех метров в секунду, то учащиеся начальных классов (1-4) могут оставаться дома. Остановка деятельности ОУ для начальной школы также действует при условии понижения температуры до -28 градусов без ветра.

Учащиеся среднего звена (5-9 классы) могут не помещать образовательные учреждения, если температура составила -28 с ветром или больше -30 без ветра.

Школьники 10-11 классов могут не посещать уроки, если температура на улице понизилась до -30 градусов с ветром или -32 градусов без ветра.