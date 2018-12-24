Цены станут ниже! «Мотив» и Convex договорились о скидках своим абонентам
Два крупных оператора связи в Свердловской области объявляют о старте совместной акции «Закрути на зависть». Интернет-провайдер «Конвекс» и сотовая связь «МОТИВ» договорились предоставлять своим абонентам крутые скидки.
Для кого эта акция?
- Для всех пользователей домашнего интернета и цифрового ТВ: семей, студентов, бизнесменов и пенсионеров.
- Для обладателей мобильных телефонов. Людей, кто много говорит по работе или просто любит поболтать с друзьями и родственниками.
- Для всех, кто следит за своими расходами и привык тратить деньги с умом.
В чем суть акции?
Скидки до 50% на мобильную связь
Всем абонентам «Конвекс» сотовый оператор «МОТИВ» дарит годовую скидку 50% при подключении со своим номером, или скидку 20% при подключении на любой «цветной» тариф!
Скидка 25% на домашний интернет и цифровое ТВ
Всем абонентам «МОТИВ» провайдер «Конвекс» дарит на год скидку 25% при подключении домашнего интернета и цифрового ТВ. Акция распространяется на самые популярные тарифы от Конвекс.
Если вы ещё не пользуетесь услугами «Мотив» или «Конвекс» — значит, пора подключиться! Становитесь частью большой семьи абонентов уральских компаний и пользуйтесь услугами связи с особыми привилегиями.
Чтобы подключить домашний интернет и ТВ от «Конвекс», звоните: +7(3435)379-379 или оставляйте заявку на сайте мотив.конвекс.рф
Чтобы подключить мобильную связь «МОТИВ», звоните: 8 800 240 0000 или обращайтесь в офисы обслуживания абонентов Мотив:
- Вагоностроителей, 24;
- Космонавтов, 18а;
- Ленинградский, 28а;
- Пархоменко, 119;
- Черноисточинское ш, 49;
- Юности, 16.
Скидка на услуги связи предоставляется каждой компанией сроком на 12 месяцев с момента подключения. Предложение действует до 31.12.2018.
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