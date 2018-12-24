Цены станут ниже! «Мотив» и Convex договорились о скидках своим абонентам

Для кого эта акция?

Для всех пользователей домашнего интернета и цифрового ТВ: семей, студентов, бизнесменов и пенсионеров.

Для обладателей мобильных телефонов. Людей, кто много говорит по работе или просто любит поболтать с друзьями и родственниками.

Для всех, кто следит за своими расходами и привык тратить деньги с умом.

В чем суть акции?

Скидки до 50% на мобильную связь

Всем абонентам «Конвекс» сотовый оператор «МОТИВ» дарит годовую скидку 50% при подключении со своим номером, или скидку 20% при подключении на любой «цветной» тариф!

Скидка 25% на домашний интернет и цифровое ТВ

Всем абонентам «МОТИВ» провайдер «Конвекс» дарит на год скидку 25% при подключении домашнего интернета и цифрового ТВ. Акция распространяется на самые популярные тарифы от Конвекс.

Если вы ещё не пользуетесь услугами «Мотив» или «Конвекс» — значит, пора подключиться! Становитесь частью большой семьи абонентов уральских компаний и пользуйтесь услугами связи с особыми привилегиями.

Чтобы подключить домашний интернет и ТВ от «Конвекс», звоните: +7(3435)379-379 или оставляйте заявку на сайте мотив.конвекс.рф

Чтобы подключить мобильную связь «МОТИВ», звоните: 8 800 240 0000 или обращайтесь в офисы обслуживания абонентов Мотив:

Вагоностроителей, 24;

Космонавтов, 18а;

Ленинградский, 28а;

Пархоменко, 119;

Черноисточинское ш, 49;

Юности, 16.